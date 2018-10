“Queremos fazer uma oposição credível e construtiva” – Sven Clément (C/ÁUDIO)

Foi o candidato mais jovem eleito nas legislativas de domingo, é co-fundador do partido que lidera e, agora, vai inaugurar a sua bancada parlamentar. Aos 29 anos – nove depois de ter ajudado a criar o Partido Pirata –, Sven Clément vai sentar-se pela primeira vez no Parlamento enquanto deputado.

Ouvido pela Rádio Latina, ainda no rescaldo das eleições, Clément justificou a obtenção dos dois primeiros mandatos do Partido Pirata com o programa do partido e com o facto de ter havido uma vontade de eleger “verdadeiros cidadãos”.

Sven Clément nasceu, cresceu e vive em Beggen, na cidade do Luxemburgo. Frequentou o Liceu Aline Mayrisch e estudou informática na Universidade de Saarbrücken, na Alemanha.

Na política, foi candidato pela primeira vez nas legislativas de 2013 e depois nas comunais do ano passado. Agora, juntamente com Marc Goergen, vai inaugurar a bancada parlamentar do Partido Pirata, que no domingo obteve o dobro dos votos alcançados há cinco anos. Mesmo assim, entre risos, Clément adianta que não foi contactado por outros partidos para entrar numa coligação.

Quanto às prioridades, o partido quer apostar em temas como habitação e mobilidade e, acima de tudo, quer “fazer uma oposição credível e construtiva”. A revisão do sistema eleitoral é outra reivindicação dos ‘piratas’.

Redação Latina