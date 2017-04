“Queremos incluir o Centro Cultural Português no roteiro cultural do Luxemburgo” – diretora

Adília Martins Carvalho quer fazer do Centro Cultural Português um local importante do roteiro cultural do Luxemburgo.

A nova diretora do centro cultural e leitora de português na Universidade do Luxemburgo disse à Rádio Latina que a estratégia passa por cativar mais público para aquele espaço, situado no número 4 da Place Joseph Thorn, em Merl.

Adília Martins Carvalho considera que as novas instalações do centro, inauguradas em janeiro de 2016, evidenciam a “vontade de desenvolver o aspecto cultural e mostrar os novos valores da cultura portuguesa”.

Escusando-se a levantar o véu sobre o programa cultural para 2017/2018, que está em fase de elaboração, Adília Martins Carvalho destacou no entanto a exposição do fotógrafo Augusto Alves da Silva, com inauguração marcada para dia 25 de abril.

Adília Martins Carvalho, diretora do Centro Cultural Português, desde Janeiro deste ano.

Redação Latina