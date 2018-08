Racing Futsal prepara Liga dos Campeões com plantel reforçado (C/ÁUDIO)

É das equipas mais novas do futsal luxemburguês mas já é recordista. O Racing Futsal nasceu em 2016 e foi a primeira equipa da modalidade da cidade do Luxemburgo. O seu percurso na II Liga, criada na temporada 2016/2017, foi surpreendente, uma vez que conquistou o campeonato dessa divisão com 100% de vitórias. Nessa temporada, o Racing só conheceu o ‘sabor’ da derrota na final da Taça do Luxemburgo, que deixou fugir para o Amicale Clervaux. Até à data, foi o único desaire do clube da capital.

Na época transata (2017/2018), já a atuar na I Liga, o Racing fez a dobradinha, conquistando a Taça do Luxemburgo e o campeonato, novamente, 100% vitorioso.

Uma invencibilidade sem precedentes na modalidade, cujo campeonato é oficialmente reconhecido pela Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) desde 2014/2015.

O Racing prepara-se agora para se estrear na competição europeia mais importante do futsal, ou seja, a Liga dos Campeões, designada “UEFA Futsal Champions League”. A prova vai decorrer na Polónia, entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. O Racing, integrado no Grupo G, terá pela frente os búlgaros do Varna City (30 de agosto, às 16:30), os anfitriões polacos do Bielsko-Biala (31 de agosto, às 19:00) e os galeses do Cardiff University (2 de setembro, às 15:30).

Em declarações à Rádio Latina, o diretor desportivo do Racing, Tiago Fernandes, não fez grandes promessas, garantido apenas que a equipa vai “dar o seu melhor”.

Já os objetivos para o campeonato nacional, que arranca a 30 de setembro, são mais concretos e bem mais ambiciosos. O Racing visa a reconquista da dobradinha.

O Racing prepara os próximos desafios com quatro novas caras. André Silva, Rafael dos Reis, Steve Guedes e Filipe Maia reforçam o plantel esta temporada.

O diretor desportivo diz que motivação não falta e acredita que o ‘sangue novo’ “vai fazer a diferença”.

Tiago Fernandes é também ele um recordista do futsal. Aos 30 anos é o diretor desportivo com mais títulos. No SC Bettembourg conquistou a Taça do Luxemburgo na época 2014/2015. No Racing venceu a II Liga (2016/2017) e a I Liga e a Taça do Luxemburgo na temporada 2017/2018.

Redação Latina com Claude M. (foto: Ana Maria Valente)