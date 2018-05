Racing e Hostert disputam final da Taça no domingo, no Josy Barthel

O Racing, do internacional lusodescendente Daniel da Mota, vai defrontar o Hostert no domingo na final da Taça do Luxemburgo.

Vão estar frente a frente duas equipas do meio da tabela, muito afastadas dos lugares cimeiros da Liga BGL.

O Racing terminou a prova no 7° lugar, com 35 pontos, e o Hostert ficou um lugar abaixo, com menos um ponto.

O vencedor vai festejar a conquista do troféu e o apuramento automático para a Liga Europa.

O duelo está marcado para as 17:00, no estádio Josy Barthel, na capital do país.

Ainda há bilhetes à venda, a 20 euros e a 12 euros.

Redação Latina