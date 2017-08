Râguebi: Morreu Colin Meads, lenda dos `All Blacks`

Colin Meads, antiga lenda dos ‘All Blacks’, morreu, aos 81 anos, após doença prolongada, anunciou hoje a Federação Neozelandesa de Râguebi.

Sir Colin Meads foi considerado um dos melhores jogadores de râguebi de todos os tempos.

O primeiro-ministro neozelandês, Bill English, comentou que hoje era “um dia de grande tristeza”, não só para o râguebi, mas para todo o país.

Em 2016, Colin Meads foi diagnosticado com um cancro no pâncreas.

“É muito triste. As suas prestações com a camisola negra pertencem ao legado dos ‘All Blacks’ e a sua morte será sentida por todo o mundo do râguebi”, disse, por seu turno, o selecionador da Nova Zelândia, Steve Hansen.