Rapper português Puto G. homenageado em Esch

Cerca de 300 pessoas concentraram-se ontem em Esch-sur-Alzette numa cerimónia de homenagem ao rapper português, de origem cabo-verdiana, Puto G., relata a imprensa nacional.

Segundo os jornais, o músico luso é a vítima mortal do afogamento que ocorreu no fim de semana passado em Remerschen. Na altura, a polícia indicou que o corpo de um jovem de 27 anos, que vivia na Bélgica, tinha sido encontrado no lago, sem no entanto revelar a identidade da vítima.

O corpo foi encontrado por volta das 18:50, pelas equipas da Proteção Civil, depois de os amigos da vítima terem alertado as autoridades sobre o desaparecimento do jovem.

Segundo notícia avançada pela agência Lusa, citando fonte da família, o funeral do jovem realiza-se esta quinta-feira, na Amadora.

Redação Latina / Lusa (Foto: Facebook Puto G)