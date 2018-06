Rapto parental: Pai retirou à força criança do interior de um veículo parado

A polícia está no encalço de um homem que raptou esta manhã o próprio filho, ao retirá-lo à força do interior de um carro parado em frente a uma escola primária, na cidade do Luxemburgo.

As autoridades judiciais e policiais “abriram um centro de crise” para localizar a vítima, Max De Barros, de sete anos de idade.

De acordo com a polícia, a criança foi raptada às oito horas em frente à escola fundamental da rua de Rollingergrund.

O raptor fugiu com o filho a bordo de um carro Honda Insight cinzento, com matrícula luxemburguesa (NA4137), em direção à ‘route d’Arlon’.

A investigação está a ser conduzida pelo Ministério Público da comarca da cidade do Luxemburgo.

A polícia ativou esta manhã o sistema de alerta ‘AMBER’, que funciona sempre que há relato do desaparecimento preocupante de um menor.

Qualquer informação útil sobre o paradeiro da criança ou do veículo utilizado no rapto deve ser transmitida à polícia, através do número nacional de emergência 113.

Redação Latina (foto: Amber Alert)