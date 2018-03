Rastreio neonatal de doenças raras passa a incluir fibrose cística

É mais um passo para otimizar o diagnóstico precoce de determinadas doenças raras.

O sistema de despistagem neonatal de doenças raras passa agora a incluir também a chamada fibrose cística (mucoviscidose).

O rastreio fica a cargo do Laboratório Nacional de Saúde (LNS), anunciou o Ministério da Saúde (MS).

Assim, sobe para cinco o número de doenças alvo de despistagem sistemática no Luxemburgo (fenilcetonúria, hipotiroidismo congénito, hiperplasia congénita da supra-renal, deficiência de MCAD e, agora, a fibrose cística).

Para que as equipas do LNS possam avançar com o teste, os pais da criança têm de dar autorização. Porém, o resultado deste primeiro teste não dá certezas quanto a um diagnóstico definitivo. Em caso de dúvida, são necessários exames complementares.

Na prática, este rastreio neonatal consiste na realização de testes nos recém-nascidos, permitindo identificar doenças raras, geralmente de origem genética, e potencialmente graves.

A fibrose cística é uma doença genética, que afeta uma em cada 3.500 crianças no Luxemburgo. Os sintomas mais comuns afetam sobretudo o sistema respiratório e o digestivo. Após o nascimento, pode haver uma obstrução intestinal, embora, na maior parte dos casos, a criança não apresente sintomas. Nas primeiras semanas de vida, a doença pode manifestar-se através de bronquites, diarreia, aumento de peso insuficiente.

