Rayan Johansson, 16 anos, contratado pelo Bayern Munique

O jovem luxemburguês Rayan Johansson vai jogar no Bayern de Munique.

O internacional sub-16 despertou o interesse do colosso bávaro, que assinou com ele um contrato para as próximas épocas.

O júnior passou pelo RFCU e pelo Hostert, antes de ingressar no centro de formação do Metz.

Os pais da jovem esperança luxemburguesa rescindiram o contrato com o clube da Lorena e deram, agora, luz verde à ligação com o Bayern.

Rayan Johansson vai integrar os escalões jovens do gigante alemão, antes de sonhar com a ascensão à equipa principal.

O jovem disputa este sábado um jogo, pela seleção sub-16, frente à Eslováquia.

(foto: FC Bayern)

Redação Latina