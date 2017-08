Reagrupamento familiar: Quase 500 entradas entre março e julho

441 pessoas entraram no Luxemburgo, entre 24 de março e 24 de julho deste ano, ao abrigo do reagrupamento familiar de imigrantes, após a entrada da nova lei.

Os números foram avançados pelo ministro da tutela, Jean Asselborn, em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado Laurent Mosar (CSV).

O deputado também se quis inteirar da evolução do acordo de readmissão entre os Estados do Benelux e os países do Magreb.

O ministro respondeu que essa matéria é mais da competência da Comissão Europeia (CE) do que do Benelux, uma entidade que assume, neste caso, um papel irrelevante.

As negociações CE-Magreb foram retomadas com Marrocos em janeiro de 2015, estão em curso com a Tunísia e mantém-se num impasse com a Argélia.

Redação Latina