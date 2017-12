Real Madrid desaproveita deslize do Barça

O Real Madrid empatou este sábado, sem golos, em casa do Athletic de Bilbau, num jogo da 14.ª jornada da liga espanhola de futebol em que acabou a jogar com 10, falhando a aproximação ao líder FC Barcelona.

Depois do empate (2-2) dos catalães em casa com o Celta de Vigo, o Real Madrid não fez melhor e manteve-se a oito pontos dos ‘culés’, em mais um jogo que Sergio Ramos não terminou, ao ser expulso aos 86 minutos, por acumulação de amarelos.

O resultado deixa o Real Madrid no quarto posto, com 28 pontos, os mesmos do quinto, o Sevilha, que venceu por 2-0 na receção ao Deportivo, e a dois do vizinho Atlético de Madrid, vencedor por 2-1 na receção à Real Sociedad.

O FC Barcelona deixou fugir os primeiros pontos da época a jogar em casa, e até estiveram a perder, graças a um golo de Iago Aspas, aos 20.

Messi empatou dois minutos depois e Suárez consumou a reviravolta aos 62, mas Gómez empatou aos 70 e impôs um deslize aos ‘culés’, que na terça-feira recebem o Sporting na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.