Real Madrid vence 2-0 em Málaga e conquista 33.º título de campeão de Espanha

O Real Madrid sagrou-se hoje campeão de futebol de Espanha pela 33.ª vez, após vencer fora o Málaga por 2-0, na 38.ª e última jornada, na qual o Barcelona ganhou 4-2 ao Eibar.

Cristiano Ronaldo inaugurou o marcador, aos dois minutos, e Benzema, em milimétrico fora de jogo, confirmou o triunfo, aos 55, ‘selando’ o êxito para os ‘merengues’, que até podiam empatar para conquistar o cetro e quebrar um jejum de quatro anos, desde que José Mourinho foi campeão em 2012.

O Barcelona, com 24 títulos, que só seria campeão com triunfo e derrota do seu rival, esteve a perder em casa 2-0, mas consumou a reviravolta, inócua para a sua ambição de renovar o título.