Receita fiscal em alta mas distante dos encaixes de 2014 e 2015

A receita fiscal do Estado no primeiro semestre deste ano cresceu 3,2%, em comparação com igual período de 2016.

Este aumento traduz-se em mais 230 milhões de euros, sublinha o Instituto Nacional de Estatística (Statec), na sua última nota conjuntural.

No entanto este crescimento fica aquém dos 4% registados nos dois anos anteriores.

A quebra de receita é justificada pelos incentivos da reforma fiscal e pelas perdas registadas no Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), no que diz respeito ao comércio eletrónico.

Em contrapartida há vários elementos favoráveis, na execução fiscal, nomeadamente a indexação, o aumento do consumo e um ambiente bolsista favorável.

A reforma fiscal deste ano implicou uma queda acentuada na cobrança de impostos sobre o rendimento das famílias.

Neste caso a receita não ultrapassou 2% (50 milhões de euros), no primeiro semestre de 2017, bastante abaixo dos 5,7%, cobrados no mesmo período de 2016.

Redação Latina