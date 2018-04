Record: Cargolux já transporta mais de um milhão de toneladas de mercadorias por ano

A Cargolux ultrapassou pela primeira vez na sua história a fasquia do milhão de toneladas de mercadorias transportadas.

O recorde do Cargolux Airlines foi consumado no final de 2017, revela o balanço da companhia, depois das 964 131 toneladas transportadas no ano anterior. O resultado global foi “extremamente positivo”, depois de um ano de 2016 muito menos risonho.

Na apresentação do balanço anual, a Cargolux sublinhou que alcançou um lucro líquido de 100,4 milhões de euros em 2017, num grande contraste com os 4,5 milhões obtidos no ano anterior.

O mercado global da companhia também cresceu, tendo chegado aos 4%, em 2017.

A Cargolux está hoje no sexto lugar da lista das grandes companhias de transporte aéreo de mercadorias, além de ter reduzido, desde o ano passado, o ruído e as emissões de CO2, acrescenta o balanço anual.

Redação Latina