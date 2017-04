Recorde de coproduções nacionais selecionadas para o festival de Annecy

O Luxemburgo vai integrar a edição 2017 do Festival de Cinema de Animação de Annecy, em França, de 12 a 17 de junho.

A seleção oficial inclui sete coproduções luxemburguesas, sendo que a longa-metragem Ethel & Ernest, de Roger Mainwood, vai estar em competição.

Trata-se de um número recorde de produções, parcialmente “Made in Luxembourg”, escolhidas para ser exibidas neste festival.

Richard the Stork, Ernest & Célestine e La Collection ‘Blizzard são outras películas com cunho luxemburguês também serão exibidas no certame de Annecy.

À margem do festival, o Fundo Nacional de Apoio à Produção Audiovisual volta a estar presente no Mercado Internacional de Cinema de Animação (MIFA), que se realiza de 13 e 16 de junho.

Redação Latina