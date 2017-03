Rede de autocarros regionais reorganizada até fim de 2018 – Bausch

A rede de autocarros regionais vai ser totalmente reorganizada em menos de dois anos. A garantia foi dada pelo ministro das Infraestruturas, François Bausch, esta segunda-feira, aos deputados das comissões parlamentares do controlo de execução do orçamento e do desenvolvimento sustentável.

O governante pretende finalizar a chamada reforma dos RGTR até ao final de 2018. Promete que a oferta de autocarros regionais vai ser mais adaptada às necessidades dos utentes.

Para conhecer essas necessidades, François Bausch sublinhou que está a ser levado a cabo uma sondagem de “envergadura”. Além dessa consulta popular, 150 autocarros RGTR estão equipados com um sistema que contagem automática dos utentes.

Os contratos de parceria público-privada expiram no final de 2018. Esses contratos foram até agora acordados de forma direta, sem que haja concurso público, o que vai mudar a partir de 2019. A partir desse ano, o Governo será obrigada a lançar concursos públicos à escala europeia.

Redação Latina