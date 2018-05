Reforçadas competências dos fiscais municipais – Yves Cruchten (C/ÁUDIO)

Há um segundo projeto de lei ‘a caminho’ para alargar ainda mais as competências dos agentes municipais (“agents municipaux”, na designação oficial em francês). O Governo prevê atribuir a estes profissionais uma base legal para poderem fiscalizar infrações às regras comunais.

Na semana passada, o Parlamento aprovou um outro diploma (que harmoniza o Código da Estrada com a lei comunal) onde se atribui aos fiscais municipais a possibilidade de sancionarem quem não respeitar as regras do estacionamento.

O segundo projeto de lei está a ser avaliado pelo Conselho de Estado e o deputado socialista Yves Cruchten espera que o parecer seja divulgado em breve para que o texto vá a votos no Parlamento antes do verão.

Em declarações à Rádio Latina, o deputado do LSAP afirmou que os agentes municipais vão poder fiscalizar “pequenas infrações às regras comunais”, através desta base legal. Esse trabalho é feito atualmente pela polícia, mas segundo o parlamentar, não está a ser feito, devido à falta de recursos das forças da ordem.

A Rádio Latina perguntou a Yves Cruchten se este não será o primeiro passo no sentido de criar uma “polícia municipal” – medida defendida pelo ministro François Bausch quando assumia as funções de vereador na cidade do Luxemburgo –, algo que o deputado socialista nega.

Yves Cruchten, deputado do LSAP e relator do projeto de lei que visa alargar as competências dos fiscais municipais.

Note-se que o Parlamento aprovou na passada terça-feira uma lei que permite aos fiscais municipais multar todos os tipos de infratores.

Os fiscais municipais poderão por exemplo multar o condutor de um veículo que esteja estacionado numa zona pedonal ou numa paragem de autocarro, quando a lei for publicada no Memorial.

Redação Latina