Reforma do divórcio vai igualmente alterar autoridade parental

A reforma da lei do divórcio continua a ser analisada pelos deputados da comissão jurídica que, desta vez, se debruçaram sobre a autoridade parental.

A futura lei vai introduzir co-responsabilidade legal de ambos os progenitores em relação aos filhos, quer estejam casados, separados, em união de facto ou simplesmente a viver juntos.

O diploma introduz também o princípio de guarda partilhada uma vez que se pretende que mãe e pai tenham os mesmos direitos e responsabilidades parentais.

A lei privilegia o interesse e bem-estar da criança. Daí, permitir que, no pós-divórcio, avós ou antigos parceiros dos progenitores, que tenham uma forte ligação com a criança, possam vir ter direitos de visita sobre o menor.

Nesse sentido, e sempre segundo o diploma, o menor terá o direito de se dirigir diretamente ao juiz de assuntos familiares para pedir uma alteração em relação à autoridade parental.

Os trabalhos parlamentares sobre a lei do divórcio continuam no próximo mês, sendo que o objetivo é que estejam concluídos antes do verão.

Redação Latina