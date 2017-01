Reforma do RMG apresentada em comissão

Os montantes do futuro Rendimento Mínimo Garantido (RMG) – que vai ser reformulado e mudar de nome – foram divulgados esta segunda-feira pela ministra da Família, Corinne Cahen.

Em comissão parlamentar da tutela, Corinne Cahen voltou a lembrar que a futura lei visa melhorar a inclusão social e combater eventuais abusos. Em traços gerais, o Governo quer limitar a subsidiodependência, ou seja, quer que haja menos pessoas a viver de subsídios.

Para ilustrar essa vontade vai haver uma alteração no nome do subsídio. Quando a lei for aprovada passará a chamar-se Rendimento de Inclusão Social (REVIS)

Mas, não é só a terminologia que muda. Os valores do REVIS vão ser calculados de outra forma, sendo divididos em duas partes. Na prática, haverá dois subsídios: o subsídio de inclusão e o de “activação”.

– O subsídio de inclusão será, à partida, composto de um montante-base de 701,19 euros por pessoa, acrescidos da mesma verba por agregado familiar para ajudar a pagar as despesas e de 217,71 euros por criança a cargo.

Para as famílias monoparentais, o montante sobe para 282,07 euros por cada criança a cargo. Até porque o REVIS é mais vantajoso do que o RMG para as famílias monoparentais. A título de exemplo, um agregado familiar, composto por um adulto e uma criança, recebe 1.528,54 euros de RMG. Com o REVIS, o montante sobe para 1.684,45 euros.

Para um casal com duas crianças, o benefício entre o atual e o futuro sistema é de 300 euros por mês, passando dos atuais 2.200 para 2.500 euros.

– O subsídio de “activação” visa dissuadir os beneficiários da ideia de que é preferível viver de subsídios estatais do que ir à procura de trabalho. Atualmente, os beneficiários do RMG não podem trabalhar mais de dez horas por semana, senão perdem o direito a este subsídio. Com o REVIS, é criado um mecanismo de imunização dos rendimentos. Ou seja, 25 por cento dos rendimentos ficam fora do cálculo do montante da indemnização.