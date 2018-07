Reforma do sistema prisional aprovada por unanimidade

O Parlamento aprovou, por unanimidade, a reforma do sistema prisional luxemburguês. O principal objetivo do projeto de lei do Governo é facilitar a reinserção social dos delinquentes, depois de saírem da cadeia.

No novo texto é reforçada a margem de manobra do Procurador-Geral, na definição, caso a caso, das regras de aplicação das penas, onde também contam as condições de vida do recluso.

Nalguns casos, a pena pode ser dividida em várias partes ou até implicar o recurso à pulseira eletrónica.

Um dos pontos-chave do projeto/lei é a introdução do “plano voluntário de inserção” que deverá ser elaborado caso a caso, no sentido de preparar da melhor forma a possível a inserção social dos recluso, após a sua saída de prisão.

Segundo o ministro da Justiça, Félix Braz, o futuro passa pela aposta na formação profissional, nomeadamente na área da restauração, já que é mais fácil aceder a um emprego nesse setor, após a saída da prisão.

Outra alteração do texto é a definição das condições concretas em que os guardas prisionais podem recorrer ao uso das armas de fogo, para fazer frente a reclusos ameaçadores.

A nova lei também prevê a construção de um novo centro penitenciário, em Ueschterhaff. A nova cadeia deve abrir em 2022, destinada aos reclusos que esperam pelo julgamento em prisão preventiva.

O projeto de lei sobre o sistema penitenciário deverá entrar em vigor antes da próxima ‘rentrée’ judiciária, a 15 de setembro.

Redação Latina