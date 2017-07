Reforma fiscal mais vantajosa para os fronteiriços

Os trabalhadores fronteiriços vão mudar, automaticamente, do segundo escalão fiscal para o primeiro, em 2018.

Com as novas regras, anunciadas esta quinta-feira, pelo ministro luxemburguês das Finanças, Pierre Gramegna, os fronteiriços devem preencher a declaração de impostos, tal como os residentes, para beneficiar do escalão reservado aos contribuintes casados.

Graças à nova legislação anti-discriminação, o contribuinte transfronteiriço poderá receber 13 000 euros por ano, no seu pais de residência, isentos de impostos.

As novas regras aplicam-se, também, aos fronteiriços reformados, que dividiram os anos de carreira profissional, entre o seu país de origem e o Luxemburgo.

Redação Latina