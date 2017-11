Reforma serviços de socorro em julho de 2018?

A reforma dos serviços de socorro não deverá entrar em vigor em janeiro do próximo ano, como inicialmente previsto, mas sim em julho. Esta é a opinião do ministro do Interior, Dan Kersch, que apresentou esta semana o orçamento do seu ministério aos deputados das comissões parlamentares competentes.

A razão para este adiamento da entrada em vigor da reforma prende-se com o parecer do Conselho de Estado relativamente ao projeto de lei.

Um dos objetivos da reforma é melhorar o auxílio à população por parte dos serviços de socorro nas equipas de segurança e combate aos incêndios.

De um ponto de vista financeiro, a entrada em vigor tardia deverá acabar por ter um impacto positivo no futuro dos serviços de socorro, que deverão ter ao seu dispor reservas de 140 milhões de euros, segundo Dan Kersch.

Os trabalhos relativamente à reforma dos serviços de socorro deverão prosseguir, em sede de comissão parlamentar, a 22 de novembro.

Redação Latina