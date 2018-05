Reis da Holanda iniciam hoje visita de Estado ao Luxemburgo

Os reis da Holanda iniciam esta quarta-feira uma visita de Estado de três dias ao Luxemburgo. A deslocação acontece na sequência de um convite feito pelo Grão-Duque Henri e pela Grã-Duquesa Maria Teresa. A delegação holandesa inclui também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Stef Blok, e a secretária de Estado das Infraestruturas e Gestão das Águas, Stientje van Veldhoven.

Depois de serem recebidos no aeroporto do Findel pelo casal grão-ducal herdeiro e pela ministra da Família, Integração e Grande Região, Corinne Cahen, os reis da Holanda serão acolhidos oficialmente no Palácio Grão-Ducal, com honras militares e interpretação dos hinos nacionais.

O programa de hoje inclui uma reunião com o casal grão-ducal, a deposição de uma coroa de flores junto no Monumento Nacional da Solidariedade Luxemburguesa – na presença do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e do Chefe do Estado-maior do Exército, Alain Duschène.

Por seu lado, o chefe da diplomacia luxemburguesa, Jean Asselborn, irá reunir-se com o seu homólogo Stef Blok, para discutir as relações bilaterais e os principais assuntos da atualidade política europeia e internacional.

Ao início da tarde, o casal real holandês recebem em audiência o presidente do Parlamento, Mars Di Bartolomeo, o líder do Executivo, Xavier Bettel, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

Para hoje está ainda prevista uma sessão académica na comuna da cidade do Luxemburgo, na presença da burgomestre Lydie Polfer, do conselho comunal e do conselho de vereadores.

Redação Latina