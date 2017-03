Relais pour la Vie é este fim de semana na Coque (C/ÁUDIO)

Mais de 10 mil pessoas vão correr este fim de semana, no pavilhão desportivo d’Coque, em Kirchberg, em solidariedade com as pessoas que sofrem de cancro. É a 12ª edição do Relais pour la Vie, organizado pela Fundação Cancro.

A cerimónia de abertura está marcada para as 18:30 de sábado, com os corredores a entrarem em pista às 20:00. O evento termina 24 horas depois. Um dos momentos altos é a tradicional cerimónia das velas, às 17:00 de domingo, altura em as luzes do pavilhão se apagam para o cumprimento de um minuto de silêncio em memória das vítimas de cancro.

Para a edição deste ano estão inscritas 375 equipas e uma delas é a da Rádio Latina. A capitã do conjunto é Ana Maria Albuquerque, participante assídua. A locutora marca presença desde a primeira edição do evento e hoje, do lado de lá do microfone, fez questão de destacar a emoção que ‘invade’ a Coque durante estes dois dias de Relais pour la Vie.

Este fim de semana, Ana Maria Albuquerque vai vestir, pelo terceiro ano consecutivo, a camisola da Rádio Latina. Uma equipa que junta funcionários da estação emissora e ouvintes.

O pavilhão desportivo d’Coque, em Kirchberg, acolhe no sábado e domingo a 12ª edição do Relais pour la Vie, a corrida solidária com as vítimas de cancro. Os fundos angariados revertem a favor das atividades da Fundação Cancro.

Redação Latina