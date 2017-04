Relâmpago atinge em cheio carro em andamento

Já diz o ditado: é mais provável ser atingido por um raio do que acertar no Euromilhões. Pois, para um grupo de passageiros, as probabilidades foram certeiras.

Aconteceu em finais de março, um veículo circulava numa avenida, em Marrocos, quando foi atingido, em cheio, por um relâmpago. As imagens publicadas tornaram-se virais na internet.

No vídeo em baixo é possível ver que, após o carro ser atingido, o condutor consegue controlar o veículo até o parar em segurança. Os passageiros saem imediatamente do carro – que começa a arder – e, segundo a imprensa internacional, estão bem de saúde.

O carro ardeu na berma da estrada mas o fogo não se propagou para outros veículos.

Veja o vídeo em baixo: