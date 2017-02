Relatório de Mady Delvaux sobre limites legais e éticos da robótica votado no PE (C/ÁUDIO)

Foto: Lusa

O Parlamento Europeu (PE) vota hoje o relatório sobre o enquadramento legal e ético da robótica, da autoria da eurodeputada luxemburguesa Mady Delvaux. O objetivo do relatório passa pela criação de um código deontológico, para os fabricantes de robôs, e pela definição de um quadro regulamentar europeu que os Estados-membros possam transpor para a legislação nacional.

Mady Delvaux, que integra a Comissão Jurídica do PE, afirmou, numa entrevista ao jornal Contacto, que “é urgente fixar regras antes que estas máquinas ‘invadam’ o mercado, graças à rápida evolução tecnológica”. As eventuais perdas de postos de trabalho, resultantes da crescente implantação dos robôs, “é um dos pontos que merece discussão”, sublinha a ex-ministra.

O relatório aborda também a proteção da vida privada.

Apesar dos desafios, Mady Delvaux sublinha as vantagens do desenvolvimento da robótica. Além dos carros sem condutor e dos ‘drones’, a eurodeputada destaca o facto de os robôs poderem ser utilizados em trabalhos perigosos para homem, como, por exemplo, descontaminar as centrais nucleares.

O relatório de Mady Delvaux sobre os limites legais e éticos da robótica é votado hoje no Parlamento Europeu.

Redação Latina