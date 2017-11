Relocalização das agências da UE votada hoje no Conselho dos Assuntos Gerais

O ministro do Trabalho, Nicolas Schmit, participa hoje no Conselho dos Assuntos Gerais da União Europeia (UE) em Bruxelas.

O Conselho vai fazer o ponto da situação das negociações sobre o ‘brexit’. O negociador da comissão, Michel Barnier, deverá informar os ministros sobre os progressos realizados até à data.

À margem do Conselho dos Assuntos Gerais, os ministros da UE27 vão proceder a uma votação sobre a relocalização das agências da UE atualmente sediadas no Reino Unido: a Agência Europeia do Medicamento (EMA) e a Autoridade Bancária Europeia (ABE)

O Luxemburgo é um dos candidatos para acolher a Autoridade Bancária Europeia.

Redação Latina