Remerschen: Governo recusa pronunciar-se sobre circunstâncias dos afogamentos

O Governo recusa, para já, pronunciar-se sobre as circunstâncias dos afogamentos ocorridos em junho e julho no lago de Remerschen, que provocaram a morte do rapper português Puto G e de um cidadão búlgaro.

Na resposta conjunta a uma questão parlamentar dos deputados socialistas Franz Fayot e Alex Bodry, os ministros do Trabalho e do Interior adiantam, aliás, desconhecer as “circunstâncias exatas” dos afogamentos e acrescentam que os incidentes em questão estão a ser investigados pelas autoridades judiciárias.

Note-se que os ministros foram questionados na sequência de uma grande investigação do jornal Contacto, divulgada em agosto, sobre o afogamento mortal do músico português, a 30 de junho, na qual revelava, por exemplo, que os funcionários do lago demoraram cerca de uma hora a chamar os serviços de socorro.

Ora, na resposta conjunta hoje divulgada, o ministro do Interior sublinha que, no que toca ao afogamento de Puto G, “os meios necessários foram logo despachados para o local da intervenção para um tratamento imediato da situação, após a receção do telefonema de urgência” pela central dos serviços de socorro 112. O ministro afirma ainda que todas as intervenções respeitaram as regras e os procedimentos em vigor.

Na reportagem publicada em agosto, o semanário salientava também o facto de o lago não ter nadadores-salvadores, mas sim, e apenas, os chamados ‘vigilantes’, sem formação de nadador-salvador. Fazendo referência a informações da comuna de Schengen, que explora o lago, os ministros adiantam agora que o funcionário que estava no local no dia do afogamento tem uma vasta experiência e dispõe de vários certificados e atestados de competências, entre os quais o de “salvador”.