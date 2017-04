Remessas dos portugueses do Luxemburgo caíram em fevereiro

Os imigrantes portugueses residentes no Luxemburgo enviaram 8 milhões de euros para Portugal no mês de fevereiro.

De acordo com os dados do Boletim Estatístico do Banco de Portugal, divulgado esta quinta-feira, trata-se de uma quebra de 10% face a igual período do ano passado, ou seja, menos 900 mil euros.

No total, os emigrantes portugueses espalhados pelo mundo enviaram para Portugal 289,4 milhões de euros em fevereiro, o que representa uma subida de 15,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Segundo a instituição bancária, as maiores fatias saíram de França e da Suíça, com cerca de 93,01 e 72,06 milhões, respetivamente.

Redação Latina/Lusa