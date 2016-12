Renato Sanches dança e dá toque português ao Natal do Bayern

Na véspera de Natal, o Bayern Munique publicou, no seu canal oficial do Youtube, um original vídeo, onde desafia os jogadores às ordens de Carlo Ancelotti a deixarem uma mensagem à sua maneira. Houve lugar para danças, duetos e alguns jogadores até instrumentos musicais tocaram.

Renato Sanches juntou-se ao francês Kingsley Coman numa divertida dança, a partir do minuto 1:21 do vídeo. No final, o internacional português desejou votos de feliz Natal e Ano Novo a todos os adeptos na língua de Camões.

“Feliz Natal e um bom Ano Novo para todos vós. Boas festas!”

Assista aqui ao vídeo: