Todos se renderam perante Ed Sheeran

Ed Sheeran não só beijou o comediante Greg Davies num momento hilariante como pagou ainda a casa e os estudos a uma menina sem-abrigo.

O britânico Sheeran, que tem batido todos os recordes com o seu novo álbum Divide, conseguiu também deixar as redes sociais rendidas ao seu encanto com dois momentos que marcaram o programa Comic Relief, na passada sexta-feira.

Depois de ter atuado no programa, o apresentador e comediante não resistiu ao talento do cantor e pediu-lhe um beijo, que acabou por receber por parte de Ed Sheeran (no vídeo em baixo).



Mas não foi só de humor que marcou a noite. Segundo o Daily Mail, Ed Sheeran descobriu a história de Peaches, uma fã de 12 anos que perdeu os pais e tornou-se numa sem-abrigo depois do pai morrer quando contraiu Ébola.

Quando Sheeran soube disto, não hesitou em pagar-lhe não só os estudos mas também lhe ofereceu uma nova casa, deixando o público presente na plateia e pelas redes sociais emocionados com o gesto.