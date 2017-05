Reservar férias online: O preço indicado é o preço final? (C/ÁUDIO)

A Rede de Centros Europeus do Consumidor CEC) recebeu em 2015 mais de 93.000 solicitações de consumidores.

19% dessas comunicações estavam relacionados com as férias.

Daí a CEC ter decidido levar a cabo uma investigação para verificar se o preço dos voos, hotéis ou aluguer de veículos é, ou não, o mesmo que o preço final pago pelo consumidor.

Os resultados do estudo mostram que há uma diferença de preços entre a reserva e o pagamento final.

Na maioria dos casos, o acréscimo está relacionado com taxas de gestão do pedido ou o uso de cartões de crédito, disse à Rádio Latina, a jurista do Centro Europeu dos Consumidores, Julie Jasson.

O resultado das respostas dos consumidores revelou ainda que muitos não apresentam queixa porque não têm conhecimento da forma de reclamar.

Para evitar surpresas na hora do pagamento, aqui ficam alguns conselhos do CEC, como por exemplo ler atentamente todas as condições.

A Rede de Centros Europeus do Consumidor é uma rede da União Europeia que informa os consumidores sobre os seus direitos quando fazem compras transfronteiriças.

Este organismo também apoia na resolução de problemas relacionados com essas aquisições.

Redação Latina