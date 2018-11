Mais uma vítima nas estradas nacionais. A polícia informou hoje que o acidente de viação de 27 de outubro, entre Bruch e Sëll, fez uma vítima mortal.

O homem de 35 anos acabou por não sobreviver aos ferimentos graves sofridos no dia do acidente e morreu na noite passada.

Segundo as autoridades, o indivíduo, que vivia em Steinfort, perdeu o controlo do veículo e colidiu com uma árvore.

