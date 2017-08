Residente de Schieren dado como desaparecido

Lopo Morais, de 38 anos, residente em Schieren, está dado como desaparecido.

Lopo Batista de Carvalho Morais foi visto pela última vez na noite de segunda-feira em Bissen. De acordo com a polícia, que hoje lança o alerta de desaparecimento, o homem seguia a pé naquela localidade.

A polícia apela a eventuais testemunhas.

Quer tiver informações que possam levar as autoridades a localizar este homem, deve entrar em contacto com a polícia de Mersch, pelo telefone 4997 9800, ou através do número de urgência nacional 113.

Redação Latina (foto: Polícia Grã-Ducal)