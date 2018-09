Residentes da cidade do Luxemburgo são dos mais satisfeitos com as suas escolas – Eurostat

A cidade do Luxemburgo está entre as capitais europeias onde os residentes estão mais satisfeitos com as suas escolas.

Na semana que marca o arranque do ano letivo um pouco por todo o lado, o Eurostat divulgou os resultados de uma sondagem da Comissão Europeia que mostra que 78% dos inquiridos na capital do grão-ducado parecem não ter razões de queixa em relação às escolas e insfraestruras relacionadas com o ensino.

Na comparação europeia, a capital luxemburguesa surge em quarto lugar, apenas depois de Dublin (83%), Liubliana, Nicósia e Helsínquia (as três com 79%).

Bucareste (48%) e Sófia (47%) são as únicas capitais com menos de 50% de inquiridos satisfeitos com as escolas das suas cidades.

O ano letivo no Luxemburgo arrancou oficialmente na segunda-feira, com o regresso às aulas dos alunos do ensino fundamental. Hoje foi a vez daqueles que vão frequentar pela primeira vez o secundário, ou seja, os alunos do sétimo ano. As restantes turmas do secundário voltam ao trabalho amanhã.

Redação Latina