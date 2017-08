Residentes do Luxemburgo entre os que mais assistem a espetáculos ao vivo – Eurostat

Os residentes do Luxemburgo figuram entre aqueles que mais assistem a espetáculos ao vivo, segundo dados do Eurostat publicados hoje no seu site oficial.

Em 2015, foram os eslovenos que mais assistiram a espetáculos ao vivo. Segundo o instituto europeu de estatística, 27,7% dos eslovenos dizem ter assistido a uma peça de teatro, ballet ou a um concerto pelo menos quatro vezes durante o ano.

Entre os luxemburgueses, essa percentagem foi de 26,8%. A completar o pódio aparecem os finlandeses, com 23,9%.

Ao nível da União Europeia, 13,6% dos residentes assistiram a espetáculos ao vivo pelo menos quatro vezes ao longo de 2015.

Redação Latina (Foto: Arquivo Rádio Latina)