O Luxemburgo é o Estado-membro da União Europeia (UE), onde os residentes gastam mais dinheiro nas férias.

Segundo dados referentes a 2015, divulgados hoje no site do Eurostat, os residentes do grão-ducado gastam em média 740 euros por viagem. Trata-se do dobro da média europeia de 320 euros, registada nesse ano.

A Áustria, com 610 euros por viagem, e Malta, com 590, completam o pódio dos Estado-membros (UE) que mais dinheiro desembolsam nas férias.

Redação Latina