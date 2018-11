Residentes dominam “muito bem” o inglês – estudo

Os residentes do Luxemburgo dominam “muito bem” o inglês. É isso que revela um ‘ranking’ internacional liderado pela Suécia.

O Índice de Proficiência em Inglês, publicado anualmente pelo instituto norte-americano Education First, volta a colocar o grão-ducado no lote de países com as melhores competências no inglês.

Entre os 88 países e regiões analisados, o Luxemburgo ocupa a sétima posição, com 66,33 pontos, fazendo parte do grupo de 12 países cujas competências em inglês são descritas como “muito boas”. Se olharmos apenas para os países europeus tidos em conta, o grão-ducado sobe para o quinto posto.

O Luxemburgo aparece também mais bem colocado do que os países vizinhos. A Alemanha e a Bélgica, na 10.ª e 11.ª posições, respetivamente, também integram o grupo restrito de países com competências “muito boas” na língua inglesa. Já a França aparece apenas no 35.º lugar, na categoria classificada como “média”.

Ainda sobre o Luxemburgo, este é o terceiro ano consecutivo que o país aparece na sétima posição, embora em 2016, por exemplo, tenham sido analisados menos países (72 em 2016 contra 88 este ano).

Redação Latina (François Nascimbeni/AFP)