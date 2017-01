Residentes gastaram mais de 97 ME em jogos da Lotaria

As vendas dos jogos da Lotaria Nacional caíram 1,6% no ano passado em comparação com 2015. Mesmo assim, os residentes gastaram 97,6 milhões de euros (ME) em jogos de sorte ou de azar.

No ano em que o Luxemburgo teve três novos milionários, graças ao primeiro sorteio do “Chuva de Milionários” do EuroMilhões – em outubro de 2016 –, este jogo gerou menos 2,6% em receitas. O Zubito Loto regista a maior queda. Vendeu menos 19,8% do que em 2015.

Já as raspadinhas ganham a preferência dos apostadores, tal como a Rubbel, cujas vendas aumentaram 6,5% num ano.

Os jogos da Lotaria Nacional são explorados pela Obra Nacional de Socorro da Grã-Duquesa Charlotte. Esta instituição doou mais de 350 milhões de euros a projetos de caridade, nos últimos 70 anos. Em média, por cada euro apostado nos jogos da Lotoria, 25 cêntimos revertem a favor de uma boa causa.

Redação Latina