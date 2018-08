Residentes do Luxemburgo são os europeus que mais gastam nas férias

Os residentes do Luxemburgo são os europeus que mais gastam durante as férias, de acordo com dados do Eurostat divulgados hoje.

Em 2016, os residentes do grão-ducado gastaram, em média, cerca de 768 euros por viagem, um valor que os coloca não só no topo da tabela, mas também muito acima da média europeia de 336 euros.

Malta e Áustria completam o pódio, com 646 e 607 euros, respetivamente. No outro extremo da lista está a Letónia, que, com uma média de 108 euros por viagem, é o Estado-membro que menos desembolsa na hora de ir de férias. A seguir aparece a Roménia, com 125 euros, e depois a República Checa, com 130.

Redação Latina