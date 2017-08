Residentes no Luxemburgo são os que mais marcam férias através da internet – Eurostat

O Luxemburgo é o Estado-membro da União Europeia onde os residentes mais recorrem à Internet na hora de marcar férias e reservar hotéis.

Segundo dados divulgados no site do Eurostat, 73% dos residentes no Luxemburgo marcam as viagens ou o alojamento para as férias na Internet, colocando o país no primeiro lugar da lista. A seguir, aparece a Dinamarca, com 67%, e depois a Finlândia, com 63%.

O gabinete europeu de estatísticas adianta que a média europeia, neste segmento, ronda os 49% e que, curiosamente, o recurso à Internet para marcar férias é mais frequente entre os utilizadores dos 65 aos 74 anos do que entre os mais jovens.

Os dados do Eurostat são referentes a 2016.

Redação Latina