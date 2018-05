Residentes passam 2:31 horas por dia em frente a ecrãs, fora do trabalho

Os residentes do Luxemburgo passam, em média, 2:31 horas por dia em frente a ecrãs, fora do local de trabalho. É o que mostra uma sondagem do Eurostat, que inquiriu pessoas dos 20 aos 74 anos, entre 2008 e 2015, em 15 Estados-membros da União Europeia.

Em causa estão atividades como ver televisão, jogar videojogos ou usar outro tipo de media, antes ou depois do trabalho. Quer isto dizer que a sondagem do gabinete europeu de estatística não inclui o tempo que passamos em frente a computadores, smartphone ou tablets por causa do trabalho.

Apesar de o Luxemburgo não ser dos mais colados ao ecrã (aparece na segunda metade da tabela), é em Itália que estão os europeus menos viciados nestas tecnologias. No país transalpino, a média diária é de 1:56 horas. Já a Grécia surge no outro oposto, com 3:04 horas.

Redação Latina