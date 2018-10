Residentes que trabalham no domingo têm direito a votar durante horário laboral

Os residentes que trabalharem no domingo têm direito a ausentar-se durante o horário laboral para poderem votar nas eleições legislativas.

Num comunicado emitido nas vésperas das eleições legislativas, a central sindical OGBL lembra que o direito de ir votar está contemplado nas dispensas de serviço, não sendo permitida qualquer penalização ao nível dos salários.

Quer isto dizer que se um segurança, um enfermeiro, um empregado de limpeza, de uma estação de serviço ou de outro estabelecimento comercial estiverem de serviço no domingo, podem ausentar-se do local de trabalho para votar, sem se sujeitarem a qualquer tipo de sanção, lembra o sindicato.

Mais de 256 mil eleitores são chamados às urnas no domingo. O voto é obrigatório para todos os eleitores inscritos nos cadernos eleitorais. Entre os eleitores, há 24.182 com dupla nacionalidade.

No domingo, as mesas de voto do país abrem às 08:00 e fecham 14:00.

