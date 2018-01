Resolução 2018: Parlamento compromete-se a seguir de mais perto os projetos europeus

O Parlamento deve inteirar-se melhor sobre os projetos elaboradas ao nível europeu. Esta foi a mensagem transmitida aos presidentes das comissões parlamentares da Câmara dos Deputados que participaram, esta segunda-feira, na primeira reunião de 2018 da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Europeus.

A resolução para o ano novo foi assumida por todos os deputados presentes, que fizeram já um esboço dos dossiês europeus que terão um impacto importante para o Luxemburgo.

Na linha da frente surgem sete das vinte prioridades da Comissão Europeia para este ano, ao abrigo do seu programa para uma “Europa mais unida, mais forte e mais democrática”. Entre elas, a União Bancária e o enquadramento financeiro. Um assunto de relevo numa altura em que se negoceia a saída do Reino Unido do bloco comunitário (‘Brexit’). Uma ‘retirada’ que deverá resultar na perda de cerca de 10 mil milhões de euros no orçamento europeu.

A crise migratória e uma fiscalidade mais justa para a economia digital são outros temas europeus que as comissões parlamentares se comprometeram a seguir de mais perto, em estreita colaboração com os membros do Governo e os representantes luxemburgueses em Bruxelas.

Uma colaboração que deverá facilitar a troca de informações entre os diferentes atores envolvidos e, assim, permitir à Câmara dos Deputados uma reação mais célere face às iniciativas legislativas da União Europeia. Iniciativas que, de resto, terão impacto no grão-ducado.

Redação Latina (Foto:chd.lu)