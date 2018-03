Restaurante Chiado de Belvaux abriu falência (C/ÁUDIO)

O hotel-restaurante português Chiado entrou em processo de insolvência no dia 14 de março.

Este espaço comercial de Belvaux acabou por ter uma existência curta, já que tinha aberto ao público em 2016.

À Rádio Latina, um dos empregados, Mário Fonseca, de 29 anos, disse que trabalhava há três meses no restaurante quando se deparou com a porta fechada, a 31 de outubro do ano passado.

Mário Fonseca deixou de ter rendimentos, durante mais de cinco meses.

Durante esse tempo, a entidade patronal não decretou falência nem entregou a carta de despedimento ao empregado, que lhe garantiria o acesso ao subsídio de desemprego.

Alívio para este antigo funcionário do hotel e restaurante Chiado, em Belvaux, que abriu falência, quando estava já há cerca de cinco meses sem atividade.

Redação Latina (Foto: TripAdvisor)