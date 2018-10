Reuniões do Eurogrupo e ECOFIN, hoje e amanhã, no Luxemburgo

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, participa hoje e amanhã nas reuniões do Eurogrupo e do Conselho dos Assuntos económicos e financeiros, que tem lugar no Luxemburgo.

O Eurogrupo vai realizar outro dos seus debates temáticos sobre o crescimento e o emprego, dedicado aos estabilizadores automáticos nacionais.

Os ministros vão trocar pontos de vista e partilhar as experiências nacionais.

Os ministros das Finanças vão ainda debruçar-se sobre a recente evolução das taxas de câmbio.

Este assunto é debatido com regularidade pelos ministros antes da realização de reuniões internacionais. As próximas reuniões do G20 e do FMI terão lugar em Bali, Indonésia, respetivamente em 11 e 12 de outubro e de 12 a 14 de outubro.

Os ministros vão ainda debater a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

Redação Latina