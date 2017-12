“Réveillon” a ‘deslizar’ no centro da capital?

Os luxemburgueses fazem votos de feliz ano novo, soltando a expressão “gudde Rutsch” (“bom deslize”, em português), numa alusão à transição para o novo ano.

E quem quiser seguir esta expressão à letra pode ir “deslizar” na pista de gelo da praça praça Guillaume II (também conhecida por ‘Knuedler’), em frente à comuna da cidade do Luxemburgo.

O recinto fica aberto, excecionalmente, entre as 21:00 de domingo e as 03:00 do dia seguinte, 1 de janeiro de 2018.

A pista “Knuedler on Ice” (Knuedler no gelo, em português) tem 800 metros quadrados, foi inaugurada a 22 de novembro e fecha a 7 de janeiro.

A noite de passagem de ano promete ser especial, com animação musical a partir das 21:00.

Além disso, os foliões também podem usufruir de um espaço aquecido onde são servidas algumas iguarias típicas da época.

Desfrutar da pista de gelo custa cinco euros, acrescidos de um euro para as crianças e dois para os adultos, no aluguer de patins.

Redação Latina (Foto: knuedleronice.lu)