REVIS deverá custar cerca de 5,3 milhões de euros

A anunciada reforma do RMG deverá entrar em vigor já em julho do próximo ano, segundo os planos da ministra da Família e da Integração.

Em causa está o Rendimento de Inclusão Social (REVIS), que, segundo Corinne Cahen, deverá custar ao Estado luxemburguês 5,3 milhões de euros.

O objetivo do REVIS é responsabilizar mais os beneficiários do RMG, em prol da inclusão social, e combater os abusos com mais eficácia.

O projeto de lei sobre o Rendimento de Inclusão Social ainda não foi aprovado pelo Parlamento, mas, segundo a ministra da Família, o texto deverá entrar em vigor seis meses após a sua adoção. Na melhor das hipóteses, a entrada em vigor da nova lei acontecerá a 1 de julho de 2018.

Redação Latina