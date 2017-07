Revisão do carro antes da partida de férias é importante – ACL

Muitos portugueses partem brevemente de férias. Embora haja cada vez mais pessoas a ir para Portugal de avião, ainda há muitas que vão de carro.

Iniciamos hoje uma série sobre a preparação a ter em conta antes da partida e os cuidados exigidos para a viagem.

Quem quer ir de férias de carro, deve ter em conta que os veículos devem ir à revisão antes da viagem.

O Centro de Diagnóstico do Automóvel Clube do Luxemburgo realiza um teste aos automóveis, verificando assim o estado da viatura. As explicações de Frank Maas, responsável do centro de diagnóstico.

Os interessados devem fazer marcação, uma vez que é preciso esperar alguns dias.

Fica então o conselho para quem parte de férias de carro: fazer uma revisão antes da partida, no ACL ou em qualquer garagem.

Redação Latina