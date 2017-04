Revista Rolling Stone destaca estátua de Ronaldo

A revista de música, Rolling Stone, dá destaque à recente estátua de Cristiano Ronaldo, colocando-a entre as oito piores estátuas da história do desporto.

O busto de Ronaldo, recentemente colocado no aeroporto da Madeira (que também ganhou o seu nome) continua a dar que falar e não pelas melhores razões.

A Rolling Stone – a revista sobre o mundo da música (e não só), talvez a mais conceituada no seu género – dedicou um artigo em que inclui a estátua na lista das oito piores estátuas de lendas do desporto.

A revista refere, citada pela Blitz, que “o criador do busto, Emanuel Santos, tentou defendê-la dizendo que é impossível agradar a gregos e troianos”, mas não há nada de bom ali, diz.

Ronaldo fica, assim, imortalizado e categorizado numa lista ao lado de nomes como David Beckham, a lenda do hóquei no gelo Wayne Gretzky ou o tenista Andy Murray.

Veja as oito piores estátuas do mundo do desporto mais abaixo:

CRISTIANO RONALDO

DAVID BECKHAM

WALTER JOHNSON

WAYNE GRETZKY

ARTHUR ASHE

STAN MUSIAL

ANDY MURRAY